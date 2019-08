Un bon patron est le meilleur tampon contre le burn-out

Il ressort d’une enquête que les dirigeants d’entreprise jouent un rôle crucial dans l’épuisement professionnel.

Les dirigeants d’entreprise jouent un rôle crucial dans l’épuisement professionnel. C’est ce qu’il ressort d’une enquête menée par l’Université de Gand (UGent) en collaboration avec le quotidien De Morgen auprès de 1.153 (ex-)patients traités pour burn-out.

Pour 7 participants à l’enquête sur dix, le manque de feedback de leurs supérieurs hiérarchiques a conduit à leur burn-out.

Sur l’ensemble des participants, ils sont également 7 sur dix à pointer du doigt le fait de devoir être constamment joignable comme une cause de leur épuisement professionnel. Ils sont plus de 8 sur dix à mentionner le rythme et la charge de travail comme cause de leur burn-out.

L’économiste du travail, Stijn Baert, estime dans De Morgen et Het Laatste Nieuws que les employeurs doivent prendre cette problématique au sérieux.