ATP Cincinnati - Roger Federer manque son retour à Cincinnati et chute contre Andrey Rublev le 70e mondial

(Belga) Le Suisse Roger Federer, N.3 mondial et vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, a été éliminé en huitième de finale du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati par le Russe Andrey Rublev, 70e mondial, 6-3, 6-4, jeudi.

"C'est un sentiment incroyable d'affronter une telle légende que Roger. Au moins 99% du public le soutenait. Aujourd'hui, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Je me disais que je devais jouer tous les points jusqu'au bout. Et quelle que soit la situation, j'ai continué à me battre", a réagi Rublev, âgé de 21 ans et vainqueur de son seul tournoi en carrière à Umag en 2017. Alors que l'US Open arrive (26 août-8 septembre), Federer, âgé de 38 ans, disputait son premier tournoi depuis sa mémorable finale à Wimbledon contre le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, perdue au tie-break du 5e set, après quasiment cinq heures de jeu 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3). Federer, déjà couronné dans l'Ohio à sept reprises, a été cueilli à froid en étant mené 2-0 après avoir perdu sa première mise en jeu. A 4-1, le champion suisse aux 102 titres en carrière s'est un peu ressaisi et a réussi à marquer deux autres jeux avant de céder le premier set. Sur sa lancée, Rublev a pris la première fois le service de Federer au 7e jeu pour mener 4-3, puis 5-3. Si le Suisse est parvenu à conserver son dernier service, le jeune Russe, finaliste à Hambourg cette année, ne lui a laissé aucune chance de revenir et a conclu à sa première balle de match après seulement 62 minutes d'échanges. Federer avait joué la finale dans l'Ohio la saison dernière, après avoir profité de l'abandon de David Goffin en demie. Novak Djokovic s'était imposé 6-4 et 6-4 en finale. . (Belga)