Tour de l'Utah - Ben Hermans de nouveau le meilleur dans la 3e étape

(Belga) Ben Hermans (Israël Cycling Academy) a signé son deuxième succès consécutif à l'issue de la 3e étape du Tour de l'Utah cycliste (2.HC), jeudi aux Etats-Unis.

Il a devancé de 7 secondes, à l'issue des 137,5 kilomètres parcourus entre Antelope Island State Park et North Salt Lake, l'Américain Kyle Murphy et de 8 secondes le Danois Niklas Eg. Au classement général, Hermans a maintenant une avance de 43 secondes sur James Piccoli et 1:05 sur Eg. La quatrième étape est longue de 86 km vendredi avec départ et arrivée à Salt Lake City. Le Tour de l'Utah se termine dimanche. L'an dernier, Ben Hermans avait terminé deuxième du classement final à 2:09 de l'Américain Sepp Kuss. . (Belga)