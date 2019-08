Europa League - La qualification et le "clean sheet" ont satisfait l'entraîneur de Gand Jess Thorup

(Belga) Jess Thorup s'est montré un entraîneur satisfait après avoir assisté à la qualification de son équipe pour les barrages de l'Europa League de football. La Gantoise a battu l'AEK Larnaca 3-0 dans le Ghelamco Arena jeudi à l'occasion du match retour du troisième de tour de qualification, après le 1-1 ramené de Chypre. "Que nous ayons gardé le zéro derrière est très important pour l'équipe", a réagi le Danois.

"Nous n'étions satisfaits que par une seule chose avant le match et c'était la victoire", a déclaré Thorup. "Nous savions que nous devions mettre beaucoup de pression et essayer de gagner chaque duel. En première période, nous avons eu de grosses occasions, que nous avons malheureusement ratées. En fait, c'est incroyable que ce fut encore 0-0 à la pause. Mais en seconde mi-temps, nous avons été payés pour notre travail avec le 1-0. A la fin, on a terminé le travail en contre." Gand a conservé ses buts vierges pour la première fois de la saison. "La 'clean sheet' est un coup de pouce pour toute l'équipe. Surtout le gardien de but Kaminski a rayonné dans les vestiaires. Ces derniers jours, nous avons travaillé dur à l'entraînement et nous avons insisté pour que la défense se fasse avec toute l'équipe. Ça a porté ses fruits." La Gantoise rencontrera Rijeka en barrage. Les Croates ont connu peu de problèmes avec les Ecossais d'Aberdeen. Ils ont réalisé un double 2-0. Thorup a-t-il des informations sur le prochain adversaire de son équipe? "J'ai vu le premier match de Rijeka contre Aberdeen. Au ballon, c'est une équipe forte. Elle joue un peu comme Viitorul (que la Gantoise a éliminé au deuxième tour de qualification, ndlr), avec beaucoup de mouvement et de technique. Ça va être un match difficile, mais on va s'y préparer." . (Belga)