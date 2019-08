Europa League - Le coach de Larnaca regrette le premier but: "nous étions alors la meillleure équipe"

(Belga) Imanol Idiakez, l'entraîneur de l'AEK Larnaca, a dû réprimer sa déception après l'élimination de son équipe. Les Chypriotes ont perdu le match retour du troisième tour de qualification de l'Europa League 3-0 à Gand jeudi soir. Les deux équipes avaient partagé l'enjeu 1-1 à l'aller. "Juste au moment où nous étions proches du 0-1, Gand a pris l'avantage", gémit l'Espagnol. "C'était le point de bascule."

"Nous avons très bien commencé le match pendant les vingt premières minutes, mais après cela, Gand s'est amélioré et nous avons cédé", a analysé Idiakez. "Après la pause, nous étions la meilleure équipe, mais Gand marque le 1-0 à un mauvais moment pour nous. Dommage. Nous avons essayé de riposter par la suite et de marquer l'égalisation, mais cela n'a plus fonctionné. Gand a ensuite conclu. On n'y a rien à faire, c'est le football." "Je suis très fier de mes joueurs, nous avons fait de notre mieux et nous ne pouvons rien nous reprocher", a poursuivi le T1 espagnol. "Nous avons eu nos moments pendant le match aller et le match retour, mais nous les avons laissés passer. Alors vous savez qu'une équipe forte comme Gand punit ça. Nous avons joué au football aujourd'hui dans un beau stade avec de nombreux fans contre un adversaire fort. Nous emporterons cette expérience avec nous pour les mois à venir dans le championnat chypriote."