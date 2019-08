VIDÉO | Le metteur en scène du cortège des Septennales est ému

Benjamin Belaire, metteur en scène des Septennales de Huy, était ému au terme du cortège, ce jeudi après-midi.

+ À lire | Photos : sobre, ce cortège des Septennales axé sur les Hutois à travers les siècles

C’est plein d’émotions que le metteur en scène du cortège des Septennales s’est exprimé ce jeudi après-midi, à l’issue du spectacle qui a sillonné les rues de Huy. «Cela fait un an qu’on prépare tout ça, exprime le Hutois. Voir la Vierge qui rentre dans la collégiale et voir toute cette année de travail qui se termine, c’est un vrai bonheur. Maintenant, je me réjouis de retrouver tous les bénévoles qui ont construit ce cortège pour les remercier. Je suis fier d’eux et de leur implication.»

+ À lire | Vidéo : des Septennales gourmandes avec le Village des confréries

+ À lire | Une foule de fidèles à la collégiale

Mais tout s’est-il déroulé comme prévu? «Oui, heureusement, la pluie n’est presque pas venue gâcher le spectacle. Tout le monde est resté et les figurants ont gardé le sourire.»

À lire dans L’Avenir de ce vendredi 16 août, sur tablette, smartphone ou PC