Bilan mitigé pour la 37e Régate de baignoires à Dinant

La 37e édition de la Régate internationale de baignoires, qui s'est déroulée ce jeudi à Dinant, a accueilli environ 4.000 spectateurs, a indiqué l'un des organisateurs, Jean-Olivier Meyfroidt. Un bilan mitigé, principalement dû à une météo capricieuse.

"Entre 5h00 et 14h00, on s'est pris une énorme averse toutes les heures. Le soleil est notre premier invité mais il n'est pas là, il faut faire avec. Nous n'avons eu aucun souci durant la course. Il y avait 142 régatiers sur l'eau", a précisé Jean-Olivier Meyfroidt.

La météo n'a pas contre pas eu d'impact sur le nombre de participants puisqu'en nombre de baignoires, les organisateurs en comptaient dix-huit, alors que dix-neuf étaient inscrites l'an dernier dans des conditions tout à fait estivales.

Le thème non-obligatoire de cette 37e édition mettait à l'honneur l'année 1969. On retrouvait ainsi des baignoires aux couleurs du tour de France, de la première victoire d'Eddy Mercx, du festival Woodstock, des premiers pas de l'homme sur la Lune, d'un album de Tintin ou encore de l'année érotique.

Pour la seconde année consécutive, les baignoires en kit étaient de la partie. Avec du matériel mis à disposition et un plan, le public présent pouvait se prêter au jeu en construisant sa propre embarcation et parcourir le kilomètre sur la Meuse. Au total, dix équipages ont participé à ces baignoires en kit. Deux fois moins qu'en 2018.