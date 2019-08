Artic Race: Mathieu van der Poel frappe encore et s’impose dans la première étape

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) n’a pas manqué son retour sur la route.

Le récent champion d’Europe de mountaibike, qui a ajoiuté trois succès en Coupe du monde de VTT à son palmarès cette saison, n’avait plus roulé en course sur le bitume depuis le 21 avril et sa victoire mémorable dans l’Amstel Gold Race. Van der Poel s’est imposé dans la 1e étape de l’Artic Race cycliste (2.HC) jeudi en Norvège.

Le Néerlandais a clairement été le plus fort dans le sprint à l’arrivée des 181 km tracés entre Å et Leknes. Son compatriote Danny van Poppel a terminé deuxième à bonne distance. L’Italien Andrea Pasqualon a complété le trio de tête. Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise), premier Belge, a franchi la ligne en 4e position et son équipier Jordi Warlop 6e.

L’année dernière, Mathieu van der Poel a également connu le succès dans cette épreuve norvégienne avec deux victoires d’étape (la 1re et la 4e). Il prépare le Mondial dans le Yorkshire fin septembre.

Les performances du talentueux néerlandais sur route cette année sont impressionnantes. Il a gagné 6 courses en seize jours de course, dont A Travers la Flandre, la Flèche Brabançonne et l’Amstel Gold Race.

Le petit-fils de Raymond Poulidor a porté à 18 le nombre de ses succès en carrière

La 7e édition de l’Artic Race se termine dimanche à Narvik.