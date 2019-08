Vidéo | Des Septennales gourmandes avec le Village des confréries

De la Tarte et de la Pompe

Parmi les confréries présentes sur le site, il y avait celle de la Tarte et de la Pompe de Belgrade, invitée pour la seconde fois dans le Village des confréries de Huy. «Au départ, j’étais venue en tant que spectatrice à Huy. Mais j’ai bien aimé l’événement, je me suis donc renseignée pour y prendre part», explique Jeanine Marchal, vice-présidente de la confrérie de la Tarte et de la Pompe. C’est ainsi que l’année dernière, dans le cadre des festivités du 15 août, la confrérie namuroise a pu participer à l’événement. «C’est tout naturellement que la Régionale des confréries nous a proposé d’y participer à nouveau pour les Septennales.»

Les produits que propose la confrérie tournent autour de la tarte au riz, du café et sa bière «di Vî keute di Nameur», une bière qui se décline en brune et en blonde.

«On a fêté notre 45e chapitre cette année», explique encore la vice-présidente du comité de la confrérie. Un comité quarantenaire qui est composé de 18 membres, «sans les chevaliers et aspirants. Sinon, nous avons plus d’une centaine de personnes qui gravite autour de la confrérie. Et chaque année, on intronise de nouveaux confrères».