Europa League - La Gantoise et l'Antwerp, en ballottage favorable, doivent confirmer

(Belga) Après son partage jeudi dernier sur le terrain de l'AEK Larnaca (1-1) sous la chaleur chypriote, La Gantoise va devoir confirmer ce jeudi soir à la Ghelamco Arena si elle veut atteindre les barrages de l'Europa League. Quant à l'Antwerp, il se rendra en République tchèque pour défier le Viktoria Plzen après sa victoire 1-0 au Bosuil lors du match aller de ce 3e tour préliminaire.

Les Buffalos de Jesse Thorup avaient ouvert le score via Roman Yaremchuk après 26 minutes à l'aller mais ont été surpris par l'ancien du Club de Bruges et de Waasland-Beveren Ivan Trickovski à la 88e minute. Les Gantois n'ont pas rassuré ce weekend en championnat, s'inclinant 2-1 devant Mouscron dimanche au Canonnier. "On veut absolument cette qualification, l'Europe c'est vraiment très important pour La Gantoise", a déclaré Thorup mercredi en conférence de presse. Entrée en lice au 2e tour, qu'elle a passé en prenant la mesure des Roumains du Viitorul Constanta (6-3, 1-2), La Gantoise pourrait affronter en barrages, en cas de qualification, le vainqueur du duel entre les Croates du NK Rijeka et les Écossais d'Aberdeen. Rijeka s'est imposé 2-0 à l'aller. Quant à l'Antwerp, il possède une avance d'un but grâce au bijou signé Ivo Rodrigues à l'aller dans ce qui constituait le premier rendez-vous du Great Old sur la scène européenne depuis juillet 1997 et une apparition en Coupe Intertoto. Procédant à cinq changements pour affronter Charleroi en championnat dimanche, le Roumain Laszlo Bölöni a vu son équipe s'incliner pour la première fois de la saison (2-1). Avec également une équipe largement remaniée, les Tchèques ont été battus 0-2 ce weekend, encaissant une première défaite en championnat après trois victoires et un partage. S'ils venaient à éliminer le Viktoria Plzen, les Anversois défieront en barrages les Ukrainiens de Mariupol ou les Néerlandais de l'AZ Alkmaar, qui se sont quittés sur un partage vierge (0-0) à l'aller. (Belga)