FUSILLADES AUX ETATS-UNIS - USA: Six policiers blessés lors d'une fusillade à Philadelphie

(Belga) Au moins six policiers ont été blessés par balle mercredi à Philadelphie, dans l'Etat américain de Pennsylvanie, tandis qu'un suspect restait toujours retranché en début de soirée, après plusieurs heures d'affrontement avec les forces de l'ordre.

"Il continue à tirer par la fenêtre donc la situation n'est en aucun cas réglée", a expliqué lors d'une conférence de presse, vers 20H00 (00H00 GMT jeudi), Richard Ross, commissaire de la police de Philadelphie. "Les policiers continuent à implorer le suspect à se rendre", a tweeté à 20H10 locales (00H10 GMT jeudi), un porte-parole de la police, trois heures et demie après son premier message faisant état d'une fusillade. Au moins six policiers ont été blessés mais leurs jours ne sont pas en danger, ont aussi indiqué les autorités. "Nous avons des policiers touchés à différentes parties du corps mais heureusement tout le monde va s'en sortir", a précisé le commissaire Ross. "Des policiers supplémentaires reçoivent aussi des soins pour des blessure non liées à des coups de feu", a écrit pour sa part le porte-parole de la police sur Twitter. (Belga)