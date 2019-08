MOUVEMENT DE CONTESTATION À HONG KONG - Trump semble suggérer une "rencontre" avec Xi Jinping

(Belga) Le président américain Donald Trump a semblé suggérer mercredi une "rencontre" avec son homologue chinois Xi Jinping pour discuter des tensions qui secouent Hong Kong depuis plus de deux mois.

"Je n'ai aucun doute que le président Xi veut résoudre rapidement et avec humanité le problème à Hong Kong, il peut le faire", a estimé, sur Twitter le président américain avant d'ajouter: "Rencontre en personne?", semblant s'adresser directement au dirigeant chinois. Aux Etats-Unis, les critiques se sont multipliées contre le dirigeant républicain pour son apparente bienveillance à l'égard de Pékin, avec qui Washington est impliqué dans d'importantes - et ardues - négociations commerciales. Plus tôt dans la journée de mercredi, un porte-parole de la diplomatie américaine avait déclaré à l'AFP que les Etats-Unis étaient "très préoccupés" par "les mouvements paramilitaires chinois" à la frontière avec Hong Kong. L'ex-colonie britannique traverse sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. (Belga)