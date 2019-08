(Belga) Un homme âgé a perdu la vie mercredi à Grammont (Flandre orientale), au cours, vraisemblablement, d'un drame familial, a-t-on appris à bonnes sources. L'auteur des faits pourrait être le petit-fils de la victime, selon Het Laatste Nieuws, mais ni la police ni le parquet n'étaient en mesure de le confirmer.

Le drame s'est déroulé Stoffelstraat, dans la localité de Moerbeke. Selon les premiers éléments, l'auteur, un homme d'une vingtaine d'années, aurait tué son grand-père à coups de couteau. La grand-mère aurait également été blessée mais aurait pu s'enfuir. Le jeune homme a été interpellé par la police. La police et les services de secours se sont rendus sur place et la rue a été fermée à la circulation. Les causes et circonstances des faits ne sont pas encore connues. Dans l'intérêt de l'enquête, aucune information ne peut pour l'heure être donnée, selon le parquet de Flandre orientale. (Belga)