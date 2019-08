Les pilotes irlandais de Ryanair vont eux aussi faire grève

Les pilotes irlandais attendaient de Ryanair une contre-proposition raisonnable en vue d’une hausse des salaires, en vain. La grève des pilotes irlandais est prévue les 22 et 23 août.

Les pilotes irlandais de la compagnie aérienne Ryanair ont bien l’intention de partir en grève, après l’échec de discussions entre leur syndicat et la direction ce mercredi. La grève des pilotes irlandais est prévue les 22 et 23 août. De son côté, le syndicat britannique de pilotes BALPA a appelé les pilotes de la compagnie à bas coûts basés au Royaume-Uni à faire grève les 22 et 23 août et du 2 au 4 septembre.

Les pilotes irlandais attendaient de la compagnie une contre-proposition raisonnable en vue d’une hausse des salaires, en vain. Ryanair juge en effet les demandes des pilotes «déraisonnables» et «irréalisables». La compagnie aérienne demande au syndicat irlandais Forsa de faire une nouvelle proposition, réaliste celle-là, afin de se remettre autour de la table.

Outres les pilotes irlandais et britanniques, le personnel de cabine en Espagne a également annoncé des grèves. Les syndicats n’acceptent pas que Ryanair veuille fermer trois de ses bases en Espagne. Ils menacent d’entrer en grève pour 10 jours, en septembre, sur les 13 bases espagnoles de la compagnie low cost.

