Basket: Mike Smith contraint de quitter Mons-Hainaut pour problème cardiaque, une grosse perte

Mike Smith ne jouera pas cette saison avec Mons-Hainaut dans l’EuroMillions Basketball League, le championnat de D1 belge de basket. Le joueur de 32 ans doit arrêter sa carrière après la découverte d’un souci cardiaque.

«Il s’est avéré que le joueur Mike Smith souffrait d’un problème cardiaque incompatible avec la pratique de tout sport de haut niveau. Après différents examens complémentaires et avis médicaux, le club ne peut donc accorder de feu vert médical pour son joueur qui retournera aux USA dans les prochains jours», a fait savoir Mons-Hainaut ce mercredi soir.

Le joueur le plus régulier la saison passée

Il y a un mois Smith avait prolongé son contrat avec les Renards d’une saison supplémentaire. Il s’était révélé avec 15,8 points (54,4% à 2 points, 44,6% à 3 points et 86,3% au lancers francs), 4 rebonds et 2 assists pour un temps de jeu moyen de 29,4 minutes, le meilleur marqueur de l’équipe et le joueur le plus souvent utilisé la saison dernière.

«Le club est sincèrement désolé de cette décision mais ne peut prendre aucun risque avec la santé de Mike à qui il souhaite plein succès dans sa future vie professionnelle et le meilleur pour sa vie familiale qui doit rester sa priorité», précise encore Mons-Hainaut dans son communiqué.

Avant de rejoindre Mons, Smith avait débuté en Belgique à Liège. Il a ensuite évolué à Anvers et au Brussels avant de revenir la saison dernière à la Mons Arena.