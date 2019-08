Le débrief du jour: don de sang au retour de vacances | Willy Demeyer quitte l’hôpital | Poursuivi pour avoir arraché la tête d’un coq

Quelques règles avant de donner son sang au retour de vacances, Willy Demeyer a quitté l’hôpital, convoqué pour avoir arraché la tête d’un poulet avec les dents: voici ce qui a fait l’actualité de ce mercredi.

1. Don de sang: le manque est toujours là

Les centres de collecte de sang sont en pénurie cet été. Une des causes? Les vacanciers partis dans le sud de la France ou dans le nord de l’Italie doivent attendre, dès leur retour en Belgique, 28 jours avant de donner leur sang.

2. «Bonne nouvelle, je peux quitter l’hôpital», annonce Willy Demeyer

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a pu quitter l’hôpital, quelques jours après avoir été victime d’une crise cardiaque.

3. Il avait arraché la tête d’un coq vivant avec les dents

«Actes de cruauté envers un animal»: un jeune de 22 ans sera convoqué dans les semaines à venir au tribunal correctionnel de Bayonne, après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le montrant en train d’arracher la tête d’un coq vivant avec les dents.

4. Les fleurs s’invitent au cœur de Bruxelles

Plus de trente artistes floraux du monde entier ont pris leurs quartiers dans la capitale pour décorer l’hôtel de ville de Bruxelles. C’est à voir dès cet après-midi et jusque dimanche, on a fait la visite avant tout le monde.

5. Énorme catastrophe écologique dans une forêt de pins unique

Les pompiers grecs se battaient mercredi pour contenir l’important incendie qui ravage depuis plus de 30 heures l’un des refuges les mieux préservés de la faune et la flore sauvages en Grèce, sur l’île d’Eubée.

