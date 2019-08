Pierre Ramses Akono signe à Eupen, c'est officiel

Et de douze! L'AS Eupen a mis sous contrat le milieu de terrain camerounais Pierre Ramses Akono. Le milieu de terrain défensif de 19 ans est le 12e nouveau joueur de l'AS Eupen en cette période de transfert. Pierre Ramses Akono a signé à Eupen un contrat de quatre ans jusqu'au 30 juin 2023.

"Pierre Ramses Akono a joué pour l'équipe camerounaise de première division Eding Sport FC Lékié avant d'être engagé par l'AS Eupen suite à des entraînements tests concluants. Avant la trêve estivale, l'entraîneur national Clarence Seedorf du Cameroun a nommé Pierre Ramses Akono pour la première fois en équipe nationale de son pays" détaille l'AS Eupen via communiqué au sujet de ce transfert déjà confirmé par Beñat San José et dont on attendait l'officialisation.

Le directeur général de l'AS Eupen, Christoph Henkel, a déclaré après la signature du contrat avec le nouveau joueur camerounais: "Pierre Ramses Akono est un jeune et talentueux joueur du milieu du terrain défensif. Il a une très bonne technique et une excellente anticipation. Il a le potentiel de se développer au sein de notre équipe. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Pierre Ramses et lui souhaitons la bienvenue dans notre club".