Cinéma, piscine intérieure et spa: la maison à 11 millions d’Eden Hazard dévoilée

Le magazine espagnol «Semana» a localisé la maison que s’est offerte Eden Hazard pour vivre à Madrid. Un palace à 11 millions d’euros que le Diable rouge a racheté à une star espagnole de la chanson.

Il n’aura fallu que quelques semaines à la nouvelle recrue du Real Madrid pour trouver sa nouvelle maison. En tout cas, à en croire «Semana», le technicien belge aurait acheté la propriété du chanteur Alejandro Sanz pour 11 millions d’euros.

En vente depuis plus d’un an, la «casa negra» - le palace a été surnommé ainsi en raison des ardoises noires qui recouvrent sa façade - est située à La Finca, un quartir privatisé très couru par les stars de Madrid.

Grande de 1.631 m2 habitable, la maison compte notamment une cuisine super-équipée, trois salons, six chambres et dix salles de bain. Avec, quelques extras supplémentaires, comme une bibliothèque, une cave à vin, une salle de sport, une piscine intérieure et un spa.

Mieux, à l’extérieur, le domaine de 5.151 m2 dispose de courts de tennis et d’un lac.

Bref, une maison où toute la famille devrait y trouver son bonheur.