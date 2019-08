Comment passer votre 15 août à Huy?

Vous souhaitez vous rendre à Huy pour le cortège des Septennales? Voici nos conseils et bons tuyaux.

On y est! Les Fêtes septennales 2019 connaissent aujourd’hui leur journée phare à Huy où l’on attend de 50 000 à 70 000 personnes. La journée débute à 11 h par une messe présidée par l’évêque Delville en la collégiale. À partir de 11 h 30, sur le quai Batta, les spécialités locales et régionales vont régaler les visiteurs du village des confréries.

Cortège à 15 h

À 14 h 30, la partie religieuse du cortège des Septennales (dont le char de la Vierge Notre-Dame) s’élance de Statte. Et il sera 15 h quand l’ensemble du cortège (700 figurants, 9 chars,…) prendra son départ de la Porte des Aveugles. Destination Huy-Sud après avoir traversé la ville en ligne droite sur 1,3 km environ.

Féerie lumineuse à 22 h 30

Édition septennale oblige, le programme traditionnel du soir est modifié. Le feu d’artifice tiré depuis le fort de Huy sera mis en musique pour l’occasion et précédé à 22 h 30 de féeries lumineuses sur le Quai de Namur et sur la Meuse. Il est conseillé au public de se poster sur le pont Roi Baudouin et sur le quai Batta.

La foule se disloquera ensuite, les uns pour rentrer à la maison ou effectuer un dernier tour sur la foire, les autres pour poursuivre la fête sur la Grand-Place et ses abords jusque 3 h du matin.

Venir tôt

Le meilleur conseil à donner est de ne pas tarder à gagner Huy. Tout l’itinéraire emprunté par le cortège est fermé à la circulation dès 13h et les voiries y aboutissant rendues sans issue. Il est vivement conseillé d’utiliser les parkings de délestage signalés ainsi que ceux du CHRH, de la centrale nucléaire et de la gare (au tarif de 5€ celui-là).