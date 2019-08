Au moins 30000 personnes attendues au Solidaris Day

Entre 30 000 et 35 000 personnes sont attendues dimanche à la 12e édition du Solidaris Day qui se déroulera à Alleur (Ans), en région liégeoise.

La mutualité et son réseau de partenaires proposent de nouveau une journée d’animations ludiques, interactives, sportives ainsi que des concerts pour toute la famille, a indiqué mercredi Pierre Annet, secrétaire général de la Mutualité Solidaris.

C’est un rendez-vous récurrent, l’avant dernier week-end d’août, au cœur d’une localité de la province de Liège. Après des villes et communes comme Liège, Seraing, Huy, Dison, Blegny, Wanze, Flémalle ou encore Oupeye l’année dernière, où la fréquentation a été estimée à près de 50 000 personnes, Solidaris arrête cette année sa caravane sur le site de l’athénée d’Alleur (rue Georges Truffaut) et dans les environs de l’église, de 10 à 21 h 00.

L’événement est accessible gratuitement à tous, que l’on soit ou non affilié à la Mutualité Solidaris. «À travers cet événement, nous entendons remercier les affiliés pour leur confiance, partager les valeurs que nous défendons et faire découvrir les services de la Mutualité et de ses partenaires de façon ludique. Ce ne sont pas juste des stands où l’on trouve des informations, il y a toujours une animation qui a été imaginée», précise Pierre Annet. «Le Solidaris Day permet aussi au tissu associatif local de bénéficier de sa visibilité puisque, en moyenne, la fréquentation est de 30 000 à 35 000 personnes».

En mode «green»

Cette année, le Solidaris Day se mettra en mode «green». «Depuis quelques années, Solidaris est engagée dans une démarche visant à réaliser des économies d’énergie aussi bien au sein des agences que de la centrale. Dans cette logique, le public sera invité à prendre part à des animations en faveur de l’environnement: compostage, sacs à vrac, fabrication de shampoing, anti-gaspi…», explique Pierre Annet.

Comme de tradition, de nombreuses initiations sportives seront également proposées au public dans le but d’encourager la pratique sportive. Au programme: golf, tennis, mur d’escalade, volley-ball, escrime, tennis de table, taekwondo, tyrolienne, espace aventure… Un jogging, organisé pour la 5e fois en ouverture de la journée, est au profit du centre d’accueil pour enfants d’Ans, La Maison Heureuse.

Le Solidaris Day, c’est aussi une affiche de spectacles et concerts pour petits et grands: théâtre de marionnettes, théâtre de rue, André Borbé, Les Déménageurs, Pierre Theunis et son music-hall…

Navettes gratuites

Afin de faciliter l’accès au site du Solidaris Day, des navettes de bus gratuites circuleront dès 8 h 30 au départ des parkings de l’hypermarché Carrefour d’Ans, d’Ikea à Hognoul et du Makro à Alleur.