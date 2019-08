Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

La préparation des Septennales à Huy, des fleurs dans l’hôtel de ville de Bruxelles, le nourrissage des chats errants à Namur ou encore les dangers des armes folkloriques lors des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse: voici une série d’articles à ne pas rater réservés à nos abonnés ce mercredi 14 août.

1. Quels sont les prénoms les plus courants dans votre commune?

Jean (72 000 personnes) et Maria (125 000) sont les prénoms les plus portés en Belgique. Mais quels sont les prénoms courants dans votre commune? Et en Belgique? Réponse dans nos modules interactifs.

2. Septennales à Huy: 70.000 personnes attendues dans la cité mosane

Le moment fort des Septennales hutoises reste le grand cortège qui traversera la ville ce jeudi après-midi. C’est de la porte des Aveugles (école d’Outremeuse) que le cortège s’élancera à 15 h, avant de plonger par la rue Entre-deux-Portes vers la rue Neuve pour la traversée de la Meuse sur le pont Baudouin.

Si la journée du 15 août à Huy attire habituellement entre 10 000 et 15 000 personnes, cette année de Septennales risque d’être beaucoup plus chargée. La Ville attend, en effet, près de 70 000 visiteurs. Les effectifs de police seront, eux, triplés par rapport à un 15 août habituel.

3. Les fleurs à l’honneur dans l’hôtel de ville de Bruxelles

Plus de trente artistes floraux du monde entier ont pris leurs quartiers dans la capitale pour décorer l’hôtel de ville de Bruxelles. C’est à voir dès cet après-midi et jusque dimanche, on a fait la visite avant tout le monde.

4. Nourrir les chants errants? Oui, mais pas n’importe comment

Depuis 2007, la Ville de Namur lutte activement contre la prolifération des chats errants. Sa méthode: des campagnes régulières de castration/stérilisation des félidés qui ne sont pas pucés.

Depuis 12 ans, quelque 1 810 chats sont passés dans les mains du vétérinaire, avant d’être remis en liberté.

La Ville de Namur veut aller plus loin en encadrant le nourrissage des chats sauvages.

5. Développement durable: les entreprises, toutes irresponsables?

Le monde de l’entreprise est souvent associé à la recherche, à tout prix, de la croissance et du profit. Pourtant, face aux enjeux du développement durable, les entreprises ont un rôle non négligeable à jouer. Certaines l’ont déjà compris, en mettant en place des politiques de responsabilité sociétale poussée.

6. Marches folkloriques: gare aux accidents d’armes à feu

Entendre le son des fifres et des tambours ou sentir l’odeur de poudre après une décharge sont deux éléments indissociables d’une marche folklorique. Pour ce second aspect, la prudence doit être privilégiée par les tireurs que l’on retrouve généralement dans les pelotons de voltigeurs, grenadiers ou encore chez les tromblons.

7. Il y a 20 ans, une tornade balayait Tournai

La tornade à Tournai, c’était il y a 20 ans, jour pour jour. Nos lecteurs témoignent et partagent leurs souvenirs d’une journée marquée à jamais dans l’histoire locale.

8. Les «boulets» du secteur public du logement

Ce sont les «boulets» du secteur public du logement: les biens inoccupés non louables déforcent les sociétés. Celles-ci se retrouvent dans l’incapacité de répondre aux demandes de milliers de familles en attente.

À Charleroi, la Sambrienne va bientôt pouvoir mettre en œuvre un programme de reconditionnement ambitieux, grâce aux 9 millions d’euros de subsides octroyés l’an passé par le gouvernement wallon, auxquels la société ajoutera trois millions en fonds propres.

9. Un sacre continental pour le hockey belge?

Le monde du hockey belge piaffe d’impatience. Huit mois, jour pour jour, après avoir décroché le titre mondial en Inde, les Red Lions entameront vendredi leur championnat d’Europe à Wilrijk (Anvers) face à l’Espagne. Devant leurs supporters, les joueurs de Shane McLeod vont tenter de décrocher un premier titre continental, après avoir échoué en finale en 2013 et en 2017. Parallèlement, les Red Panthers chercheront à confirmer leur progression. Finalistes il y a deux ans, les filles de Niels Thyssen visent au minimum une place dans le dernier carré. Marc Coudron, le président de la Fédération, est confiant. Mais il se garde bien de verser dans l’arrogance.

10. Foot à Namur: coup d’envoi des championnats

Notre supplément dédié au football régional dans la province de Namur est paru ce mercredi. Vous n’avez pas l’occasion de l’acheter? Découvrez-le dans cet article en version PDF.

