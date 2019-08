Willy Demeyer a quitté l’hôpital

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a pu quitter l’hôpital, quelques jours après avoir été victime d’une crise cardiaque.

Le bourgmestre de Liège a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, ce mardi. «Bonne nouvelle, tout va bien. Je peux quitter l’hôpital», écrit-il, alors qu’il a été victime d’un infarctus dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a alors été transféré au CHU de Liège.

«Je dois maintenant me reposer, veiller à avoir une alimentation saine et pratiquer régulièrement quelques exercices de revalidation cardiaque», poursuit-il, en remerciant celles et ceux qui lui ont apporté leur soutien.