Quarante mois de prison pour une bande de voleurs de VW Tiguan

Le gang avait volé une vingtaine de voitures au total, qui ont été expédiées via Anvers en Tunisie et en Algérie.

Six hommes impliqués dans le vol d’une série de Volkswagen Tiguan ont été condamnés mercredi à des peines allant de 15 à 40 mois de prison. Selon la défense, le parquet ne disposait que de très peu de preuves pour étayer ses allégations.

Fin 2017 et début 2018, une série de Volkswagen Tiguan ont été dérobées en région bruxelloise. L’examen des données GPS a révélé qu’un certain nombre de ces voitures avaient été acheminées à Anvers via l’A12.

Des soupçons sont nés lorsque les autorités se sont aperçues que des modèles de voitures identiques étaient mis en location, dans les zones où s’étaient déroulés les vols.

Deux frères ont été pincés en flagrant délit au mois de novembre 2018. Et lors des perquisitions effectuées à leur domicile et dans le garage loué par l’un des frères, la police a découvert des clés de voitures.

Mercredi, les deux frères ont été condamnés à des peines respectives de 37 et 40 mois de prison, tandis que quatre autres membres du gang ont été condamnés à des peines de 15 mois et 2 ans. Deux d’entre eux ont été arrêtés dans un port italien à bord d’une Tiguan volée.