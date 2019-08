Météo - Un temps sec en matinée et plus humide dans l'après-midi

(Belga) Ce matin, le temps sera sec avec par endroits de la brume, du brouillard ou des nuages bas dans le sud du pays et de larges éclaircies ailleurs, prévoit l'IRM.

Au cours de la journée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Dans le nord­-ouest les pluies deviendront modérées en fin d'après­-midi tandis qu'ailleurs il s'agira de faibles pluies. Dans l'est, le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes à 22 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré de sud à sud­ ouest, revenant plus tard au sud. Ce soir et cette nuit, la zone de pluie continuera de transiter sur le pays. La nébulosité sera généralement abondante avec régulièrement des pluies parfois modérées. (Belga)