WTA Cincinnati - Serena Williams déclare forfait pour Cincinnati

(Belga) Serena Williams a déclaré forfait mardi pour le Masters WTA de Cincinnati avant son premier match en raison d'une blessure au dos, un nouveau coup dur pour l'Américaine avant l'US Open.

La star, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem, s'est entraînée mardi matin à Cincinnati puis a averti les juges qu'elle ne pourrait pas jouer, juste avant son match du 1er tour prévu contre la Kazakhe Zarina Diyas, issue des qualifications. "Je suis allée à Mason (Ohio) dimanche et j'ai tout fait pour être prête à jouer ce (mardi) soir, et j'avais bon espoir encore après mon entraînement ce matin. Mais malheureusement, mon dos ne va toujours pas bien", a expliqué Williams dans un communiqué publié par l'organisation du tournoi. L'Américaine de 37 ans avait déjà dû déclarer forfait au cours de la finale de Toronto, en raison de spasmes au dos, après quatre matches disputés. Williams avait auparavant été handicapée par des problèmes à un genou. Sa décision de se retirer de Cincinnati jette une ombre sur sa préparation de l'US Open, qui débute le 26 août. "Serena", défaite en finale de Wimbledon par la Roumaine Simona Halep en juillet et qui aura 38 ans fin septembre, n'est qu'à une unité du record de titres en Grand Chelem chez les femmes, détenu par l'Australienne Margaret Court (24). (Belga)