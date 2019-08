Le Modjo souffle ses dix bougies

Ce mercredi soir, l’établissement festif jouxtant le McDonald’s célébrera déjà sa décennie.

Le «petit» Brin d’zinc de Gégé a troqué son statut de lieu de réjouissances de jour par celui d’un établissement festif nocturne, voici dix ans déjà, en se muant en Modjo.

Une clientèle qui a évolué

Après avoir été géré par Patrick Cools puis par Max, c’est Alex Catoire qui en est aux commandes depuis six ans. Si des troubles ont été relayés par les médias, voici quelques années, le lieu est aujourd’hui bien tenu. «Notamment parce que l’agence de sécurité a changé et que les fauteurs de troubles – des très jeunes – ne se présentent plus à la porte. La clientèle est aujourd’hui plus âgée», explique M. Catoire qu’on peut cataloguer d’entrepreneur hurlu puisqu’il est aussi à la tête des restaurants Dar El Siam et Les tables de Breughel ainsi que des navettes mouscronnoises Aerotrans.

BBQ, cadeaux, Dj’s…

C’est donc en cette veille du 15 août que les noctambules souffleront les dix bougies du club. «On veut marquer le coup! La soirée gratuite commencera dès 23 heures, avec un barbecue gratuit jusqu’à 1 heure pour l’occasion. Il y aura aussi des animations spéciales comme un show robot laser.»

Des concours se tiendront également durant la nuit, au boulevard Industriel, afin de gagner différents lots.

Deux Dj’s se succéderont derrière les platines: «Carter qui avait déjà animé la Fan Zone, l’an dernier, et Unit, un Français qui se produit un peu partout».