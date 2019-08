Si étiez en vacances dans le Var ou dans le sud de l’Italie, vous devez attendre avant de donner votre sang

Le centre de transfusion sanguine de Charleroi est confronté à un seuil critique de son stock de sang pour les hôpitaux de la région, a indiqué mardi le docteur Legrand. La sévérité des contre-indications aux dons aggrave cette pénurie, selon le responsable du centre.

La baisse du stock de sang est habituelle durant la période estivale, en raison des nombreux départs en vacances et des jours fériés comme l’Ascension. Pour le docteur Legrand, cette pénurie s’explique également par des contre-indications aux dons «de plus en plus sévères». «Nous refusons déjà les personnes qui ont des problèmes infectieux ou celles qui ont des pratiques sexuelles à risque, mais nous devons désormais tenir compte des pratiques du partenaire», illustre-t-il.

Les voyageurs qui reviennent de certaines régions européennes doivent également patienter quelques semaines avant de faire un don de sang. «C’est le cas pour le sud de l’Italie ou le Var en France à cause de maladies virales», ajoute le docteur Legrand.

Le responsable du centre de Charleroi, à la recherche de dons pour tous les groupes sanguins, conseille aux futurs vacanciers de donner leur sang avant leur départ.

La Croix-Rouge de Belgique, qui ne gère pas les mêmes stocks que le centre carolo, a par ailleurs fait face à une pénurie pour le groupe O négatif il y a 15 jours.