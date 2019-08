Comment le «gros cul» de Harry Maguire l’a déjà privé d’un transfert à Manchester United

Un ancien entraîneur de Manchester United assure que les «Red Devils» s’intéressaient déjà à Harry Maguire il y a plus de cinq ans. Mais le physique du défenseur anglais n’avait pas plaidé en sa faveur.

Transféré de Leicester à Manchester United pour un montant avoisinant les 93 millions d’euros, Harry Maguire est devenu cet été le défenseur le plus cher de l’histoire. Pourtant, un ancien entraîneur des «Red Devils» révèle que le club mancunien aurait déjà pu s’attacher les services de l’international anglais dès ses débuts en D3, il y a plus de cinq ans.

Dans une interview accordée à «talkSPORT», David Moyes, le coach de ManU entre 2013 et 2014, confirme ainsi que son staff avait Harry Maguire dans le viseur au moment où ce dernier jouait à Sheffield United, son club formateur. «Nous n’avons pas essayé de le signer mais nous l’avions déjà repéré à ce moment-là», assure l’entraîneur écossais.

Ce qui a poussé Manchester United à ne pas signer Harry Maguire? Son «gros cul»!

