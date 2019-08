VIDÉO | On déconstruit la passerelle du pont à Ponts à Tournai

Quand on évoque le terme de déconstruction pour la passerelle du pont à Ponts, celui-ci n’est certainement pas galvaudé puisque dans le cas d’espèce, tous les éléments seront récupérés et réutilisés…

Posée en février 2018 en aval du pont à Ponts, la passerelle que l’on a qualifiée de «piétonne» est démontée depuis ce mardi et devra avoir totalement disparu du paysage ce mercredi. Il serait en réalité plus juste de parler de «passerelles» au pluriel car, elles sont en réalité au nombre de deux; l’une était réservée aux impétrants et l’autre («collant» à la première) permettait aux piétons de passer d’une rive à l’autre lorsque le pont était fermé à toute circulation en fonction de l’état d’avancement du chantier.

Pour rappel, le but premier de cette passerelle consistait à accueillir les câbles (de télécommunication notamment) qui se trouvaient dans le tablier de l’ancien pont, cela durant la démolition de ce dernier et dans l’attente de la pose du nouveau tablier. Les câblages ont depuis été tous placés dans des gaines prévues à cet effet dans le profil du (nouveau) tablier métallique du pont. Une grue de 220 tonnes de chez Dufour est utilisée sur le chantier pour ce démontage délicat. EdA

Pour rappel, l’opération de démontage avait été prévue dès la mise en place de la passerelle si bien que cette dernière était qualifiée de «provisoire».

Pour la petite histoire, on notera que les poutres provenaient déjà d’une passerelle installée par Galère sur un autre chantier, elles ont été récupérées par cette entreprise afin de servir sur d’autres chantiers.

Bientôt, ce sera le tour des murs de quai…

Dans les prochains jours, une grue procédera également à l’enlèvement des palplanches métalliques formant les compartiments (batardeaux) en amont et en aval du quai Saint-Brice. Cette phase précédera la démolition de l’ancien mur de quai dont l’on peut encore voir des parties émergées sur le site. Celle-ci se déroulera durant les 4 premiers week-ends de septembre (du vendredi matin au lundi soir). Quatre périodes de coupure de navigation qui ont déjà été annoncées aux bateliers.

