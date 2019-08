Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 14 août

Des vieilles stars hollywoodiennes, une jeune aventurière et des fécondations in vitro: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Once upon a time… in Hollywood

Comédie dramatique de Quentin Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Durée: 2 h 41.

Ce que ça raconte

Il était une fois… un acteur et sa doublure qui vivaient heureux dans le monde merveilleux de Hollywood. Jusqu’au jour où l’industrie a préféré Bruce Lee aux westerns spaghetti.

Ce qu’on en pense

Quentin Tarantino s’amuse comme un petit fou avec ses vieilles références, mais nous, pendant ce temps-là, on poireaute en attendant la fin.

La critique complète

Only you

Drame d’Harry Wootliff. Avec Laia Costa et Josh O’Connor. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Elena, trente-cinq ans et Jake, vingt-six, veulent fonder une famille, mais la nature semble en avoir décidé autrement.

Ce qu’on en pense

Émouvant drame intimiste qui ne zappe aucune douloureuse étape du couple qui ne peut pas procréer.

La critique complète

Dora et la cité perdue

Film d’aventure de James Bobin. Avec Isabela Moner, Michael Peña et Eva Longoria. (1 h 40)

Ce que ça raconte

Kidnappés par des malfrats, Dora, son cousin Diego et deux amis du lycée, sont embarqués dans une chasse au trésor rocambolesque au cœur de la jungle où Dora a grandi.

Ce qu’on en pense

Très simple, flirtant avec l’ennui, il faut reconnaître au film son potentiel comique! Et ce grâce à Dora et son ultrapositivisme (à se demander quelle plante de la jungle provoque cet état).

La critique complète