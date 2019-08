VIDÉO | Près de 1 000 manifestants interprètent «Les Misérables» à l’aéroport de Hong Kong

Dans le cadre des manifestations à Hong Kong, les protestataires ont commencé à interpréter «À la volonté du peuple», un des morceaux de la comédie Les Misérables. Les images ont déjà été visionnées plus d’un million de fois sur les réseaux.

Les images ont fait le tour de la toile. Vendredi passé, près de 1 000 manifestants se sont rassemblés dans le hall d’entrée de l’aéroport de Hong Kong. Avec la plus grande surprise, ils ont commencé à interpréter en anglais un des morceaux les plus reconnaissables de la comédie musicale Les Misérables, à savoir «À la volonté du peuple».

More than thousand HKers sing Les Miserables' 'Do you hear the people sing?' at HK international airport with their calls for free election and democracy. Here is the Ground Zero in the war against authoritarian rule. That's the reason for us never surrender. pic.twitter.com/1MkTp4BkVg