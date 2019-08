Entre 22.000 et 25.000 visiteurs attendus pour la 30e Foire agricole de Battice

Entre 22.000 et 25.000 visiteurs sont attendus les 31 août et 1er septembre à la Foire agricole de Battice (Herve), où se rassembleront quelque 150 exposants. L’événement fêtera cette année sa 30e édition.

A côté des exposants qui présenteront leurs produits et services dans le domaine de l’agriculture, diverses activités et animations seront proposées autour du thème «L’agriculture pleine de saveurs», visant à mettre en valeur les produits locaux et le savoir-faire des producteurs. Cela ira de «cooking shows» avec des chefs de renom, qui seront amenés à travailler des produits de producteurs locaux, à des ateliers prônant le zéro déchet, en passant par des concours organisés par la province de Liège. Outre la finale inter-provinciale du concours de beurre au lait cru, deux concours seront organisés pour la première fois. «L’un rassemblera 18 micro-brasseries en province de Liège et l’autre sera un concours de vins sachant qu’il y a de plus en plus de vignobles en province de Liège», a indiqué André Denis, député provincial en charge de l’agriculture.

Cette 30e édition sera marquée par le déménagement du village gourmand de l’autre côté de la rue de Charneux, en raison de la privatisation d’une partie des espaces sur lesquels l’événement s’établit chaque année, ont expliqué mardi Didier Gustin, président, et Benoît Wyzen, directeur de la Foire. Dès lors, la rue de Charneux sera partiellement fermée à la circulation pour assurer la traversée des visiteurs en toute sécurité.

Par ailleurs, l’école européenne des jeunes éleveurs accueillera 25 équipes de jeunes, de 14 pays, qui viendront se former aux techniques de préparation en vue de participer à des concours avec des animaux. Parmi ces pays, l’Australie sera représentée pour la première fois.