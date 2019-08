Thomas Meunier cité à l’Inter Milan

Le défenseur belge du Paris Saint-Germain intéresserait l’Inter Milan.

«J’ai effectivement pensé à partir à un moment, mais j’ai tout de suite eu l’ambition d’honorer ma dernière année de contrat à Paris.» Si Thomas Meunier nous assurait il y a une semaine encore que «quitter le PSG n’était pas une priorité absolue», son avenir dans la capitale française suscite toutefois toujours autant d’interrogations. C’est que l’international belge voit débouler toujours plus de concurrents à poste.

En effet, malgré le départ de Dani Alves, le défenseur originaire de Sainte-Ode, qui a débuté la 1ère journée de Ligue 1 sur le banc, risque bientôt de voir revenir Serge Aurier, son ancien coéquipier parti à Tottenham.

+ À LIRE AUSSI | Thomas Meunier: «Partir n’était pas une priorité absolue»

En discussion avec Leonardo, le défenseur ivoirien pourrait ainsi prochainement s’ajouter à la liste des concurrents directs de Thomas Meunier, parmi lesquels on retrouve déjà Colin Dagba et Thilo Kehrer. Une situation délicate à laquelle vient se greffer une rumeur de plus en plus insistante en Italie: Antonio Conte, l’entraîneur de l’Inter Milan, aurait jeté son dévolu sur Thomas Meunier.

D’après Tuttomercatoweb, le défenseur belge, qui est sous contrat parisien jusqu’en 2020, intéresse fortement le nouveau club de Romelu Lukaku. D’autant plus que les «Nerazzuri» songent à se défaire de ses ailiers droits Antonio Candreva et Matteo Politano.