Beloeil: une dame et son chien happés par un train à un passage à niveau de la ligne Tournai-Mons

Un accident mortel s’est produit ce matin à hauteur du passage à niveau des rues de Condé et de Carme à Basècles (Beloeil). Une dame et son chien ont été happés par un train.

L’accident s’est produit vers 10h30 à hauteur du passage à niveau des rues de Condé et de Carme à Basècles. Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur les lieux une ambulance, un SMUR, un véhicule de balisage et un véhicule de commandement.

À l’arrivée des premiers secours, une dame et son chien étaient décédés.

«Cette femme était âgée d’une cinquantaine d’années. Elle a été happée au niveau du passage à niveau de la ligne Tournai-Mons. Les passagers, qui ne se sont pas rendus compte de l’accident, ont été invités à descendre à la gare suivante. Il y avait une vingtaine de personnes dans le train. Elles ont été prises en charge et transférées via des bus vers une autre gare. Les causes de l’accident ne sont pas connues», indiquait vers 13h le lieutenant Géry Wallemack.