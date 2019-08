Une pétition est lancée pour convertir le signe de Jul en emoji

Un fan de Jul a lancé une pétition pour que le symbole de son idole soit transformé en emoji. Pour arriver à son but, il a même interpellé Apple France.

Une demande qui pourrait en surprendre plus d’un. Un fan de Jul, le rappeur français, a demandé à ce que le signe emblématique de son idole soit transformé en emoji. Pour cela, il a alors lancé une pétition sur le site Change.org. «La team JUL et le peuple français plus généralement souhaitent pouvoir utiliser régulièrement un emoji du signe de JUL», explique le fan au site «20 minutes».

Le fan ne lésine pas sur les moyens puisqu’il a même interpellé Apple France pour que le symbole soit intégré directement dans le système. À l’heure de ces lignes, près de 600 personnes ont voté pour cette pétition. Elle aura donc peu de chances d’aboutir, d’autant qu’elle doit respecter des critères bien précis comme le caractère unique du symbole ou encore un fort potentiel de popularité.

Ce n’est pas la première fois que le rappeur français est la cible de pétition sur le net. L’année passée, il avait recueilli des milliers de signatures dans le but de représenter la France à l’Eurovision. La pétition n’avait cependant pas abouti.