Roberto Martinez à propos du retour des Diables en D1A: «Un choix juste»

Le sélectionneur de l’équipe nationale belge se réjouit du retour au pays de Vincent Kompany, Simon Mignolet et Nacer Chadli.

Interrogé par le quotidien «Het Laatste Nieuws», Roberto Martinez observe attentivement le retour de plusieurs Diables rouges en Belgique. Des transferts inattendus que le coach fédéral voit pourtant comme de belles opportunités pour l’équipe nationale.

«Ils (les Diables rouges, NDLR) doivent joueur, surtout cette saison, estime l’ancien entraîneur d’Everton. Ce n’est pas parce qu’ils ont eu peu de temps de jeu dans leur club qu’ils ne seront pas repris pour l’Euro - mes choix dépendent aussi de leur position et de la concurrence à leur poste - mais il y a plus de risque. Il est logique que les joueurs qui se rendent importants dans leur formation aient plus de chance d’être sélectionnés en équipe nationale. Et ce, même s’ils évoluent en Belgique.»

«Ces deux dernières saisons, Nacer Chadli n’a pas beaucoup joué, souligne par exemple Roberto Martinez. Cela n’a pas eu d’incidence sur ses prestations avec l’équipe nationale – il a notamment été très bon lors de la Coupe du monde – mais ce n’était pas une situation idéale. À Anderlecht, il a plus de chance de devenir un joueur-clé dans un projet aussi admirable que celui qui est mené à Anderlecht.»

Plutôt positif à l’égard de la D1A, une compétition qu’il juge attractive, Roberto Martinez ne s’attend pas à ce que juge même que le choix de Vincent Kompany ou encore Simon Mignolet est «juste».

«Nous avons eu un contact avant leur transfert, poursuit encore le sélectionneur fédéral. C’est normal quand on travaille ensemble comme nous le faisons depuis si longtemps et que nous avons l’Euro comme objectif commun. Ils ont bien sûr tenu compte de l’avis de leur collègue mais ils ont fait leur propre choix.» À l’instar d’un Romelu Lukaku dont il espère que le transfert à l’Inter Milan lui permettra de retrouver un peu de légèreté dans son quotidien de footballeur.