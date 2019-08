Le Musée du Capitalisme débarque à la Bourse de Bruxelles ce mercredi

Pendant un mois, à partir de ce mercredi, le Musée du Capitalisme s’installe au cœur de Bruxelles. « Dans un lieu hautement symbolique : la Bourse », glissent les organisateurs.

Mise sur pied en 2012 grâce à une initiative citoyenne, le Musée du Capitalisme recouvre divers projets dont une exposition itinérante sur notre système économique et culturel avec un contenu accessible à un large public.

« Dans cette expérience bilingue (NL/FR), il s’agit de proposer un espace de réflexion et de discussion sur ce système et de présenter des alternatives existantes en Belgique, précisent les organisateurs. En sortant du Musée, chaque visiteur aura, on l’espère, acquis les outils nécessaires pour s’affirmer au mieux dans sa citoyenneté.»

L'exposition aborde le capitalisme et son lien avec différents thèmes comme l’alimentation, la santé, la culture, la consommation ou la finance. « Pour échanger là-dessus, pas de Monopoly ou de livre de Karl Marx, mais bien des vidéos, des textes, des mises en situation, des témoignages, et des animations, détaillent encore les organisateurs. Le projet qui s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente est avant tout basé sur les échanges lors des visites guidées. Les visites individuelles sont bien entendu aussi organisées et se veulent tout aussi stimulantes. Cette exposition se veut être une tentative, engagée mais non partisane, de mise en débat d’une actualité économique complexe qui structure néanmoins nos vies.»

Infos pratiques :

Dates : Du 15 août au 13 septembre 2019.

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 14h à 19h, excepté le mardi.

- Nocturne le vendredi jusqu’à 22h, excepté le 16 août.

- Soirées débats : tous les lundis et jeudis à 19h30, sauf le 15 août.

- Soirées culturelles : tous les vendredis à 19h30, sauf le 16 août.

Prix : Entrée à prix libre

Visites guidées : Sans réservation le samedi et le dimanche à 16h.