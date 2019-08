Comment deux joueurs d’Arsenal se retrouvent au cœur d’une guerre des gangs

Mesut Özil et Sead Kolasinac ont à nouveau été menacés par des malfrats. AFP

Agressés en juillet, les «Gunners» Sead Kolasinac et Mesut Özil seraient désormais au centre d’une guerre de gangs, à Londres.

Aussi incroyable qu’elle puisse paraître, l’information semble se confirmer: Sead Kolasinac et Mesut Özil, les deux joueurs d’Arsenal, se retrouvent au centre d’une guerre des gangs. Et ce, depuis que les «Gunners» se soient faits agresser en pleine rue il y a quelques semaines.

En effet, d’après le «Sun», la récente tentative de vol à l’encontre des deux joueurs aurait pris une nouvelle tournure depuis que les agresseurs ont été menacés de représailles par un gang du nord de Londres. Ce qui a poussé les premiers malfrats à réagir plus vivement encore et à… promettre de nouvelles attaques envers Sead Kolasinac et Mesut Özil.

+ VIDÉO | Arsenal: Özil et Kolasinac indemnes après une tentative de car-jacking

Jugées sérieuses, ces menaces ont même poussé la police à placer les joueurs sous protection permanente. Ce qui expliquerait, entre autres, leur absence, ce dimanche, lors de la victoire d’Arsenal face à Newcastle (0-1).

Deux individus qui observaient la maison de l’international allemand ont par ailleurs été interpellés par la police la semaine dernière. Et la compagne de Sead Kolasinac aurait également quitté l’Angleterre pour l’Allemagne.