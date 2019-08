Avis de recherche: qui a vu Cyril Haber?

À la requête du Parquet de Mons (division Tournai), la police a diffusé un avis de recherche pour tenter de retrouver Cyril Haber (27 ans).

Samedi dernier, vers 00h30, Cyril Haber, âgé de 27 ans et originaire de Mouscron, a été vu pour la dernière fois à la station essence «Texaco» située à Evregnies - entité d’Estaimpuis. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

«Il se déplace à bord d‘une Ford Focus Ghia gris clair (2003) immatriculée 1-HBK-096. Cyril mesure environ 1m75 et est de corpulence mince», précise le communiqué de la police. «Il a les cheveux châtain clair, les yeux verts et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un polo bleu ciel, un jean bleu foncé et des chaussures noires. Il est demandé à Cyril de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.»

Et le communiqué de la police de poursuivre: «Si vous avez vu Cyril Haber ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu».