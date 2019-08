Soignies: le rond-point de la ZACC des Aulnées accessible dès le 26 août

Le chantier visant à aménager le rond-point de la ZACC des Aulnées, sur la N6 à Soignies, touche à sa fin.

Le chantier visant à aménager le rond-point de la ZACC des Aulnées, sur la N6 à Soignies, touche à sa fin. Depuis le 7 juin dernier, les usagers pouvaient emprunter le nouveau giratoire en circulant sur la sous-couche avec une vitesse maximale de 30 km/h. Les dernières opérations de pose du revêtement se dérouleront du jeudi 22 au lundi 26 août. La Sofico a indiqué que plusieurs changements de priorité seront mis en place successivement aux abords du rond-point, toujours en laissant un passage sur la N6.

Le giratoire devrait être totalement accessible dès le lundi 26 août avant les heures de pointe matinales. Il restera à effectuer quelques travaux de finition, notamment le marquage, les plantations, l’éclairage et le placement de mobilier urbain. Ces opérations ne devraient pas avoir d’impact conséquent sur le trafic.

Ce giratoire est réalisé pour améliorer la sécurité et la mobilité, en conformité avec le plan communal de mobilité. Il est cofinancé par la Sofico et par 2 sociétés partenaires, Probuild et Delzelle. Ce chantier représente un budget global de plus de 835.000 euros HTVA.