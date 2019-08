Dora et la cité perdue

Kidnappés par des malfrats, Dora, son cousin Diego et deux amis du lycée sont embarqués dans une chasse au trésor rocambolesque au cœur de la jungle où Dora a grandi. Le film reste fidèle à la série télévisée animée éducative Dora l’exploratrice. Très simple, flirtant avec l’ennui, il faut reconnaître au film son potentiel comique! Et ce, grâce à Dora et sa personnalité positive «socialement inadaptée». La jeune fille vit chaque instant comme le plus grand trip de sa vie. Nous, on se demande quelle plante de la jungle provoque cet état.