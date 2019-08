ATP Cincinnati - Murray battu par Gasquet pour son premier match de simple après sept mois d'absence

(Belga) Le Britannique Andy Murray s'est incliné 6-4, 6-4 en 1 heure et 36 minutes face au Français Richard Gasquet (ATP 56) dans son premier match de simple depuis janvier, lundi au 1er tour du tournoi sur surface dure de Cincinnati, aux Etats-Unis.

Bénéficiaire d'une wild card, l'Ecossais, retombé au 324e rang mondial, n'avait plus joué en simple depuis l'Open d'Australie en janvier. L'ancien numéro 1 mondial avait alors annoncé qu'il prendrait sans doute sa retraite après Wimbledon, en raison de ses douleurs récurrentes à la hanche. Il avait ensuite retrouvé un peu d'espoir, après une nouvelle opération qui l'a libéré de la douleur, et avait déclaré fin mars qu'il aimerait "continuer à jouer". "Je me sens bien, les trois-quarts de mes entraînements étaient bons", déclarait le champion olympique à la veille de son entrée en lice à Cincinnati. "Je me suis bien remis des entraînements, j'ai parfaitement récupéré de chaque séance. C'est différent de jouer des matches. Mais à un moment donné, il faut franchir le pas". Depuis sa dernière opération à la hanche, Murray, triple vainqueur en Grand Chelem, n'avait depuis disputé que des matchs de double. Pour ses retrouvailles avec la compétition, au Queen's, il avait remporté le titre du double, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez, en juin. Murray, 32 ans, n'avait pas ensuite brillé en double messieurs à Eastbourne et à Wimbledon, mais avait atteint le 3e tour au All England Club avec Serena Williams en double mixte.