TC Charleroi - Trois ans de prison pour avoir porté des coups à son épouse

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi J.O., 35 ans, à trois ans de prison ferme. L'homme était poursuivi pour des coups et blessures sur son épouse. La victime a subi une incapacité de travail de trois semaines. Le ministère public avait requis une peine de minimum trois ans d'emprisonnement.

Le 12 juin dernier, à la rue de la Montagne à Charleroi, le suspect, détenu à la prison de Jamioulx, s'était emporté sur son épouse. "On a mangé avec mon fils. Après, elle a été se coucher et je lui ai demandé si elle voulait un morceau de gâteau." Une dispute a éclaté et le prévenu a porté plusieurs coups à la victime, lui provoquant une fracture du nez. "Mais j'ai également reçu des coups",a-t-il tenté de justifier.

Au moment des faits, J.O. se trouvait en congé pénitentiaire. "Lors de son interpellation, il a même donné un faux nom pour éviter de retourner à la prison", a expliqué le ministère public. "Devant son fils, il s'est emporté sur sa victime. Il a notamment cogné la tête de son épouse contre les portes." Une peine de minimum trois ans de prison avait été requise contre le prévenu, déjà condamné à de multiples reprises pour des faits similaires. "Il a déjà eu plusieurs chances du tribunal, sans succès. Il était en prison pour des coups sur la même victime et il recommence."

Me Poisson a lui plaidé une peine mesurée pour son client. L'avocat a souligné la relation tumultueuse entre la victime et le prévenu. "À chaque fois qu'il y a des coups, la victime reprend mon client et lui pardonne."