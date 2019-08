TC Charleroi - Trente-sept mois de prison pour un dealer carolo

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi M.T., 46 ans, à 37 mois de prison et une amende de 8000 euros pour avoir vendu de la cocaïne, du cannabis et de l'héroïne dans le centre-ville de Charleroi. Le prévenu a reconnu les faits. Le ministère public avait requis une peine de minimum quatre ans de prison.

Originaire de Tunisie, M.T. est en Belgique depuis février 2018. Il était suspecté d'un trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis dans le quartier du Triangle, entre novembre 2018 et février 2019. Le prévenu avait été interpellé une première fois en novembre 2018, en pleine vente. Lors de sa fouille, les forces de l'ordre avaient découvert sur lui 635 euros et 0,34 gramme d'héroïne. Il était également armé d'un couteau.

L'homme avait été libéré sous caution par la chambre du conseil de Charleroi le 5 décembre 2018. En février dernier, il a de nouveau été interpellé. Une perquisition menée dans sa résidence à Couillet (Charleroi) a permis de découvrir plus de 500 grammes de marijuana.

Le ministère public avait requis une peine de minimum 4 ans de prison à l'encontre du dealer. Le suspect avait déjà été condamné pour des faits similaires par la cour d'appel de Venise à 10 ans de prison. "Le dossier est clair et difficilement contestable. Libéré sous caution, rien ne l'arrête", avait souligné la substitute du procureur Cottin.

Me Thomas Puccini, conseil du prévenu, a plaidé un sursis. "Il a quand même collaboré depuis le début avec la police. On ne peut pas déduire la récidive, vu l'absence du jugement italien dans le dossier."