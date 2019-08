VIDÉO | La tornade a dévasté Tournai, il y a vingt ans

Le 14 août 1999, vers 21 h, une tornade touchait Tournai et certains villages voisins. Environ 500 maisons furent endommagées et cinq personnes blessées. Avec votre complicité, nous avons retrouvé quelques rares images prises par un amateur, à l’époque.

Il y a vingt ans, les smartphones n’existaient pas (encore). Même celui qui avait la chance de posséder un (rare) téléphone sans fil aurait été bien en peine de fixer un événement sur sa carte mémoire puisque ces appareils ne possédaient pas encore d’appareil photo. Aussi, à notre connaissance, il n’existe pas d’images tournées durant la tornade qui n’a d’ailleurs duré que quelques minutes le soir du 14 août 99.

Vous avez toutefois été nombreux à répondre à l’appel que nous diffusions récemment sur Facebook en faisant appel à vos souvenirs et vous incitant à raconter comment vous aviez vécu ces moments douloureux. Des images que l’on n’oublie pas... Guy Defranne

Vous trouverez une première compilation de ces souvenirs dans notre édition de l’Avenir/Le Courrier de l’Escaut de ce mardi. Quelques uns d’entre vous nous ont également fourni des photos tirées, pour la plupart, le lendemain ou le surlendemain de l’événement.

Nous avons également eu l’agréable surprise de recevoir une cassette VHS - qui était le type de support le plus utilisé à l’époque - que l’épouse de M. Guy Defranne, malheureusement aujourd’hui décédé, a retrouvé dans les affaires de son époux. Celui-ci avait notamment enregistré de très nombreux flash infos réalisés par les différentes chaînes de télévision sur le terrain. Outre les émissions de No Télé, on retrouve sur cette vidéo, divers reportages - généralement diffusés le 15 août - réalisés par toutes les chaînes nationales belges (y compris flamandes), mais aussi par des chaînes étrangères comme France 3, par exemple.

Surprise: au milieu de la cassette VHS, on peut également visualiser quelques images d’amateurs tournées par une connaissance de la famille Defranne et montrant les dégâts occasionnés chez ces derniers ainsi que dans le voisinage immédiat. Tournées essentiellement à la rue des Brasseurs, ces images sont impressionnantes. Une dame, dont nous n’avons pas retrouvé l’identité, commente ces images en direct à la manière d’un reporter TV.

Ces témoignages sont à la fois terribles et émouvants. Certes, les images ne présentent pas la qualité de celles offertes aujourd’hui par nos moyens de communication modernes, mais elles sont de poignants instantanés du douloureux réveil qu’ont connu des centaines de Tournaisiens le matin de ce dramatique 15 août 1999…