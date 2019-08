La Roma remporte un bonsaï et suscite l’hilarité de la Toile

Après sa victoire aux tirs au but contre le Real Madrid dimanche soir, l’AS Rome a remporté un trophée pas comme les autres.

Emirates Cup, Audi Cup, EA Ligue 1 Games: pour les grandes marques, les compétitions amicales de présaison constituent souvent une belle occasion de se faire de la pub.

Dimanche, c’est Mabel Sports qui a donné son nom au trophée amical opposant l’AS Rome au Real Madrid. Et au bout d’une séance de tirs au but haletante, c’est finalement le club de la capitale italienne qui a remporté cette «Mabel Green Cup».

Mais au moment d’aller chercher le trophée, Alessandro Florenzi semblait plutôt surpris. Et pour cause, le capitaine de la Roma s’est vu remettre… un bonsaï.

Sur son site internet, l’AS Rome a expliqué la raison cachée derrière ce trophée insolite. «Le but de ce match d’exhibition est de promouvoir l’intérêt pour le développement durable. Les bénéfices iront au profit de causes qui se concentrent sur la protection de la planète.»

Il ne reste donc plus à la Roma qu’à engager un jardinier pour prendre soin de ce trophée pas comme les autres.

Have you ever had it where you win a friendly and wake up with a tiny tree next to you like oh great now we gotta be responsible for this tiny tree pic.twitter.com/fxu9gqFhq0