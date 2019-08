Mo Salah réconforte un enfant assommé par un lampadaire: «Un vrai gentleman»

Un jeune fan de Liverpool s’est cassé le nez en poursuivant la voiture de Mo Salah. L’attaquant des Reds a alors fait demi-tour pour s’enquérir de l’état de santé du garçon avant de prendre la pose avec lui.

Beaucoup de jeunes fans de football font tout pour rencontrer leur idole. Si le jeune Louis Fowler y est finalement parvenu, il a également laissé son nez dans l’aventure.

Très enthousiaste à l’idée de saluer Mo Salah, le jeune garçon de 11 ans a poursuivi la Bentley du «Pharaon» à la sortie de l’entraînement de samedi avec son petit frère Isaac (10 ans). Mais dans sa précipitation, Louis n’a pas vu un lampadaire et se l’est pris en pleine face.

L’histoire aurait pu se terminer là mais la star des Reds a été témoin de la scène et, en grand seigneur, est revenue sur ses pas pour vérifier si les deux garçons allaient bien. Après avoir réconforté les deux enfants, l’Égyptien a ensuite posé avec Louis, malgré son nez en sang, et Isaac.

Interviewé par le Liverpool Echo, le beau-père de Louis a tenu à remercier l’attaquant de Liverpool, buteur vendredi face à Norwich. «C’était classe de sa part de faire demi-tour. Il s’est longuement excusé pour quelque chose qui n’était pas de sa faute.»

Le jeune fan de Liverpool a ensuite été examiné à l’hôpital et ne souffrirait que d’un nez cassé. «Merci d’être revenu sur tes pas après que Louis soit assommé en essayant de te faire signe. Il t’aime tellement et la douleur a disparu instantanément lorsque tu es venu lui faire un câlin. Il a dit que ça valait la peine de s’être cassé le nez. Tu es un mec génial et un vrai gentleman», a tweeté le beau-père du blessé.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

L’incident a engendré un flot de messages sur les réseaux sociaux remerciant Mo Salah pour ses actions.

Devenus des stars depuis l’incident, Louis et son frère ont même été invités dans une émission de la BBC, où ils ont raconté leur (més)aventure.