1.500 hectares en feu sur l’île espagnole de Grande Canarie

La Garde civile a arrêté le responsable présumé: les pompiers continuaient à lutter contre un incendie ayant touché 1.500 hectares sur l’île espagnole de Grande Canarie.

Les pompiers continuaient à lutter avec d’importants moyens ce lundi contre un incendie ayant touché 1.500 hectares depuis samedi sur l’île espagnole de Grande Canarie, qu’ils espèrent arriver à contrôler progressivement.

«Nous prévoyons qu’au cours de la journée d’aujourd’hui (ce lundi), on pourra contrôler progressivement le front encore actif, la tête de l’incendie», a expliqué Angel Victor Torres, président de la région des Canaries, archipel espagnol dans l’océan Atlantique, au large des côtes africaines. «Cela va représenter un travail important parce que nous luttons contre l’adversité que représentent le vent et l’absence d’eau et de pluies.»

Le feu, qui s’était déclaré samedi dans la commune d’Artenara, à l’intérieur de cette île volcanique, a entraîné l’évacuation d’un millier de personnes et menacé l’un des plus pittoresques villages espagnols, Tejeda. «La meilleure nouvelle, à l’heure actuelle, c’est qu’il n’y a pas de dommages personnels», a souligné Torres, en l’absence de blessé.

Il a regretté que l’île ait pâti d’une «imprudence humaine». La Garde civile a arrêté samedi le responsable présumé de cet incendie, qu’il aurait provoqué en utilisant un appareil à souder.

Au sol, 250 personnes restaient mobilisées, avec un système de relève, a précisé une porte-parole des services d’urgence des Canaries. Treize avions et hélicoptères travaillaient sur un front de cinq kilomètres, constituant la «tête du feu», selon la même source.

Le responsable technique des services d’urgence de Grande Canarie, Federico Grillo, a précisé que le périmètre de l’incendie faisait 23 kilomètres.

L’Espagne, deuxième destination touristique mondiale, est touchée chaque été par de nombreux incendies de forêt du fait de son climat aride.

Gran Canaria towns evacuated as wildfire rages. Read more: https://t.co/4qCkrny2tx pic.twitter.com/ok6X1o8ABJ — Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019