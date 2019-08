VIDÉOS | Intouchable, Simone Biles réussit deux figures jamais tentées auparavant

Simone Biles a remporté son sixième titre américain du concours général, dimanche à Kansas City. La gymnaste a réalisé deux figures inédites en compétition: un double-double à la poutre et un triple-double au sol.

La reine de la gymnastique Simone Biles est décidément bien seule sur son trône. En remportant son sixième titre national, la quadruple médaillée d’or des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro’2016 a égalé le record établi par Clara Schroth-Lomady dans les années 40 et 50… au siècle précédent.

Biles, la meilleure dans tous les agrès, à l’exception des barres asymétriques où s’est imposée Sunisa Lee, 16 ans, a récolté 118,5 points contre 113,55 pour sa première poursuivante, Lee.

La gymnaste de 22 ans a conclu son brillant week-end par un passage au sol historique, où elle a en effet réussi à placer ce «triple-double» (double salto arrière avec trois vrilles dans les airs). Cette figure, au coefficient de difficulté très élevé, n’avait jamais été réalisée par une femme, et par seulement deux hommes.

Normal heart rate:



? /\? ? ? ? /\

__ / \ __/\__ / \ _

\/? ? ? ? \/



When @Simone_Biles becomes the first woman in history to hit a triple-double:



?/\? /\? /\

_/ \ /\_/ \ /\_/ \ /\_

? \/?? \/?? \/#USGymChamps pic.twitter.com/C4AcN6dMWG — Team USA (@TeamUSA) August 12, 2019

La Texane a tenu à la visionner sur son smartphone, avant de se présenter devant la presse. «Parce que je ne voulais pas être la dernière à l’admirer sur une vidéo», a-t-elle expliqué en riant.

Déjà un «double-double» historique à la poutre

La veille, la gymnaste américaine avait déjà épaté les observateurs en réalisant un «double-double» à la poutre: une sortie en double salto arrière suivie d’une double vrille. Cette figure n’avait jamais été réalisée, ni tentée, par une femme auparavant.

Had to do a double-double take 👀@Simone_Biles is the first person in HISTORY to perform a double-double dismount on beam 🤯#USGymChamps pic.twitter.com/c5h7GkC3p2 — Team USA (@TeamUSA) August 10, 2019