F1: Pierre Gasly cède son volant chez Red Bull Alexander Albon, et ce dès le GP de Spa-Francorchamps

Red Bull a annoncé le remplacement du Français Pierre Gasly par Alexander Albon dès le GP de Spa-Francorchamps prévu le 25 août.

L’écurie de Formule 1 Red Bull a annoncé lundi le remplacement du Français Pierre Gasly par Alexander Albon dès le GP de Belgique prévu le 25 août à Spa-Francorchamps.

Gasly doit retourner chez Toro Rosso, l’écurie sœur de Red Bull. «L’équipe va compter sur les prestations d’Albon pour les neuf prochains Grands Prix et une décision sera prise ensuite sur le pilote qui sera aux côtés de Max en 2020.» Le Britannico-thaïlandais, 23 ans, va ainsi pouvoir faire ses preuves pour tenter de décrocher le second volant chez Red Bull. Albon a étonné en début de saison engrangeant 16 points pour son équipe Toro Rosso et occupe la 15e place au classement des pilotes.

Pierre Gasly, 23 ans aussi, est 6e au classement des pilotes après 12 des 21 rendez-vous de la saison avec 63 points, mais ses résultats restaient très en deçà de ceux de son équipier Max Verstappen, empêchant Red Bull de marquer des points importants au championnat constructeur, où elle est actuellement 3e derrière Mercedes et Ferrari. Il retourne ainsi chez Toro Rosso où il avait disputé les deux précédentes saisons et disputera également le Grand Prix de Belgique le 25 août.